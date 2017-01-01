В оккупированном Крыму за все лето анонсировали всего несколько концертов с российскими звездами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Летом на аннексированном полуострове выступят лишь несколько артистов

Российские звезды перестали ездить в оккупированный Крым. Такой вывод можно сделать, изучив сайт киноконцертного зала «Юбилейный» в Ялте. На официальной странице в сети указаны лишь пять анонсов концертов, которые пройдут этим летом.

В частности, в оккупированный Крым приедут артисты, которые уже находятся в базе сайта «Миротворец», то есть те, кто уже неоднократно посещал аннексированный полуостров. Так, летом в оккупированном Крыму побывают Филлип Киркоров, Елена Ваенга, Тимати, Адрей Разин и группа «Ласковый Май».

В рамках сборного концерта «Дискотека 90-х» жителей оккупированного Крыма также посетят Кай Метов, Роман Жуков и певец Шура, которые в списке «Миротворца» пока не значатся. Ко дню России даст концерт группа «СаваИгнатич».

На других крымских ресурсах, подающих билеты, количество заявленных концертов тоже невелико. Например, на crimea-bilet.ru указано всего шесть анонсов концертов. Здесь добавился концерт Ефима Шифрина, который также входит в базу «Миротворца», так как уже посещал территорию оккупированного Крыма. Также даст концерт российская хип-хоп группа «Грот», и победитель российского «Голоса» иеромонах Фотий, которые пока не попали в «чистилище» «Миротворца».