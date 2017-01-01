В ожидании чуда: страхи и странности беременных знаменитостей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неспроста беременность получила в народе емкое название «интересное положение» – состояние, в котором находится на протяжении 40 недель будущая мама, становится для женщины незабываемым опытом, о котором они потом вспоминают в течение всей жизни, причем как с положительными, так и с отрицательными эмоциями.

БЕЙОНСЕ

Неожиданно повел себя организм и беременной Бейонсе.

Ожидая рождения дочери Блю Айви, поп-звезда страдала от усилившегося обоняния, причем раздражение у нее начали вызывать не только неприятные запахи, но и те, что всегда ей нравились: «Я могла почуять запах жареного лука за несколько миль, и это было ужасно. Хуже всего то, что меня начинало тошнить даже от парфюма моего мужа, хотя я сама его ему и подарила!» – жаловалась Бейонсе. К счастью, ее обоняние пришло в норму сразу после рождения дочки.

НАТАЛИ ПОРТМАН

Ожидая появления на свет своего сына Алефа, Натали Портман открыла для себя новый продукт – винный уксус. «Я ела с ним практически все», – признавалась звезда фильма «Черный лебедь». Но это не единственная новая причуда, с которой пришлось столкнуться оскароносной актрисе: во время беременности она, будучи убежденным веганом, вновь стала есть мясо, молочные продукты и яйца. Правда, после родов ей удалось вернуться к привычному образу жизни и вновь исключить продукты животного происхождения из своего рациона.

МИЛЛА ЙОВОВИЧ

Дважды мама Милла Йовович признавалась, что во время первой беременности страдала от изменения вкусовых предпочтений. Ожидая появления на свет дочки Эвер Габо, она внезапно для себя полюбила костный мозг: «Я могла обежать весь Париж в поисках целой ноги коровы, готовить ее полдня, чтобы в итоге просто высосать из кости странную желтую субстанцию». На этой диете звезда поправилась на 31 килограмм, поэтому во время второй беременности старалась не повторять прошлых ошибок и вела активный образ жизни: занималась хайкингом и проходила каждый день по несколько километров.

КИМ КАРДАШЬЯН

Ким Кардашьян можно назвать, без преувеличения, главной беременной знаменитостью 2015 года: реалити-звезда успела сделать немало громких заявлений по поводу своего положения. Как известно, эта беременность далась Ким нелегко — после первых тяжелых родов летом 2013 года они с супругом Канье Уэстом долго пытались подарить своей обожаемой дочке Норт братика и сестричку. И когда, наконец, стало известно о скором пополнении в семье звездных супругов, Кардашьян начала делиться с поклонниками откровениями. Первым делом 35-летняя знаменитость призналась, что она ненавидит быть беременной и вряд ли когда-нибудь решится родить третьего ребенка: «Беременность – самое отвратительное состояние, в каком мне только доводилось бывать. Я ужасно себя чувствую, у меня постоянно кружится голова, я страдаю от сердцебиения и отеков. Я несчастна».

Однако все проходит, и в конце прошлого года страдания Ким завершились рождением долгожданного малыша Сейнта. Теперь дважды мама рассказывает поклонникам о трудностях и радостях воспитания двоих малышей и размышляет о допустимости кормления грудью в общественных местах.

ДЖУЛИЯ РОБЕРТС

Оскароносная Джулия Робертс, будучи беременной близнецами Финном и Хейзел, заметила, что ее голос стал значительно ниже: «Я не узнавала сама себя! Мне казалось, что это говорю не я, а какая-то другая женщина или даже мужчина!» Врачи объясняют подобные метаморфозы буйством гормонов и давлением растущего плода на диафрагму. Чаще всего на подобные проблемы жалуются именно певицы и актрисы, для которых голос является рабочим инструментом. Другие же будущие мамы могут даже не замечать изменения тембра.

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