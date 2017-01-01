В память о Марии-Стефании. 10 фактов о самой известной украинской целительнице

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Её сравнивали с Вангой,Кашпировским и Джуной

Как сообщал «Главком», в пасхальную неделю ушла из жизни украинская целительница Мария Стефания (настоящее имя Зоя Реут). Знахарка скончалась от тяжелой болезни на 72-м году жизни.

Всеукраинская известность к Марии-Стефании пришла в 90-х. Массированная раскрутка в одной из популярных киевских газет стала трамплином для женщины, которая в последствии получила славу народной ценительницы.

Необычное имя

Мария-Стефания родилась 5 июля 1945 г. в селе Новомихайловка Николаевской области. Ее отец работал председателем сельского совета и, как гласит легенда, решил назвать свою дочь Зоей - в честь Зои Космодемьянской. Однако, дома по этому поводу разгорелись нешуточные ссоры. Одна из бабушек решила окрестить девочку по православному обряду Марией, другая же настаивала на имени Стефания, в честь своей очень мудрой и набожной матери. Этот спор разрешил священник, который при крещении ребенка сказал: «Может, грешу, а может, воля Божья такова, чтобы примирить вас, в церковную книгу напишу: Мария-Стефания».

Дар по наследству

Как потом рассказывала сама Мария Стефания, именно бабушки передали ей свои удивительные способности. В своё время они работали у местного пана Каширского, на службе у которого якобы находились врачи из Германии. У немецких лекарей женщины переняли множество знаний, в частности водо- и траволечение, приготовление лечебной простой народной еды.

Медицинское образование

Мария Стефания не заканчивала ни одного высшего учебного заведения, но при этом носила звание профессора.

Официально в сфере народной медицины знахарка начала работать (согласно государственному патенту налоговой администрации Киево-Святошинского района) с 1990 года в городе Вишневое. В январе 1992 года Марию-Стефанию пригласили в Ассоциацию народной медицины при мединституте Академии медицинских наук. Экспертный отдел направил ее на лабораторное тестирование, которое проводилось на кафедре физики Киевского государственного университета. Там подтвердили «особые возможности Марии-Стефании в сфере владения тонкой сверхчувствительной энергией, которую можно применять в нетрадиционной медицинской практике». Как потом объясняла сама целительница, во время тестирования она просила Бога показать его целебную силу и горячо молилась. Через некоторое время Ассоциация народной медицины предложила Марии Стефании пройти экспертизу на практике - работать с больными в госпиталях Киева под наблюдением врачей. После чего ей выдали аттестационный экспертный вывод и лицензию на право применения нетрадиционных методов диагностики и лечения.В 1998-1999 гг. целительница закончила курсы «Основы медицинских знаний» и «Фитотерапия» при мединституте Академии медцинских наук и даже получила сертификаты международного образца по этим дисциплинам. В 1998 году Марии-Стефании вручили аттестат о присвоении ученой степени профессора по специальности «нутрициология» и «фитотерапия». Она единственная из всех народных целителей Украины, кто получила подобное звание.

Всенародная слава

В середине 90-х имя Марии Стефании начало звучать всё громче, а желающих попасть на приём к целительнице становилось всё больше.Знахарка лечила прикосновениями рук и травяными отварами. Говорили, будто женщина может исцелить от всех болезней, в том числе и отрака. Стефания лишь подогревала эти слухи «Я могу все!» - авторитетно заявляла она. Страждущие выстраивались в очередь, собирались большие залы желающих ощутить на себе «чудо» народной медицины.Мария Стефания часто выступала на телевидении, оказывала приёмы за рубежом – в Израиле, Франции, Германии, США. Во многих странах диаспора бесплатно предоставляла помещения для лечебных практик.Благодарные клиенты задаривали целительницу деньгами и всевозможными драгоценностями.

День рождения Буржуя

В 1999 и 2001 годах Мария Стефания снялась в телесериалах «День рождения Буржуя» и «День рождения Буржуя-2».Там она сыграла саму себя – народную целительницу Стефу. Знахарке даже не пришлось заучивать текст, она играла в режиме максимальной естественности и импровизации. Подобный опыт лишь усилил популярность Марии Стефании и количество еёпочитателей.

Завершение деятельности

В начале 2000-х Мария Стефания резко заканчивает все массовые сеансы и уходит с телеэкранов. Поговаривали, что целительница стала прихожанкой одной из баптистских общин, а все заработанные деньги перевела в детские дома и дома престарелых. Как потом рассказывала журналистамСтефания, подобные перемены были связаны с чередой семейных несчастий: смерть матери, расставание с супругом и тяжелая операция на кишечнике (удаление онкологической опухоли) – всё это превратило могущественную ведьму в богобоязненную старушку из деревенской глуши. Мария Стефания обратилась к вере и заявила: «Чудеса может делать только Бог. А мы, простые смертные – нет».

Знаменитые клиенты

За помощью к Стефании обращались политики и артисты. В ее фотоальбоме были снимки с Леонидом Кучмой, Софией и Аурикой Ротару, Филиппом Киркоровым, Львом Лещенко, Леонидом Якубовичем, Яном Табачником, Йожефом Сабо и футбольной командой «Динамо».Множество разговоров шло и по поводу дружбы Марии Стефании с Дмитрием Гордоном. Украинский журналист был вхож в семью целительницы, а она в свою очередь входила в его ближайший круг общения.

«Здоровая кухня»

В 2007 году Мария Стефания вернулась на телеэкраны в качестве ведущей кулинарного шоу. Проект специализировался на приготовлении необычных, но здоровых блюд из полезных ингредиентов. «Я согласилась участвовать в передаче только потому, что чувствую волю Бога на это», – так поясняла своё возвращение целительница.

Наследники народной знахарки

У Марии Стефании осталось двое детей и четверо внуков. Они не имеют отношения к лечебным практикам. Внуки целительницы несколько лет назад перебрались в Филадельфию, а дочь взяла на себя опеку над больной матерью. Продолжают дело Стефании родственники её бывшего мужа, так, например, племянница Станислава Реута – Лариса, случайно или нет, оказалась гадалкой и знакомой таких знаменитых людей, как Тина Кароль, Дмитрий Гордон, Марина Кинах и даже народного депутата Евгения Рыбчинского.

Смертельная болезнь

На протяжении долгих лет длилась борьба народной травницы с неизлечимой болезнью. «Вот такая жизнь: всех спасла, всем помогала, а себе помочь не смогла...», - написал журналист Михаил Маслий на своей странице в соцсети.На 72-м году жизни Марии Стефании не стало – рак победил.

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