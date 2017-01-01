В полицию поступило сообщение о перестрелке в доме Ким Кардашьян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несколько дней назад в полицию Беверли Хиллс было сообщено о перестрелке в доме Ким Кардашьян.

Звонок поступил от неизвестного мужчины, который рассказал, что в дом Ким вломились, и слышны звуки выстрелов. К дому телезвезды сразу же бы выслан отряд полиции.

После того как прибывшая на место команда проникла в дом, оказалось, что единственный человек, который там находится — это горничная Ким Кардашьян и Канье Уэста. И внезапное появление стражей правопорядка ее очень сильно испугало. Но, по ее словам, никаких происшествий и, тем более перестрелок, в особняке не происходило. Оказалось, что звонок был розыгрышем.

Хотя звездных супругов на месте не было, им сразу сообщили о случившимся. Ким, по словам инсайдеров, пришла в ужас. Девушка еще не отошла от нападения, которое было совершено на нее в Париже в прошлом году. На своей странице в социальной сети Ким опубликовала пост, посвященный «шутникам»: «Это не просто совершенно не смешно. Такие «розыгрыши» следует рассматривать, как преступления. Таких «шутников» имеет смысл сажать под арест. Надеюсь, звонившего найдут!»

Джерело: graziamagazine.ru