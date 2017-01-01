«В полку прибыло»: известный российский режиссер стал спонсором боевиков «ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Режиссер Владимир Меньшов

Владимир Меньшов передал на окупированный боевиками Донбасс один миллион рублей

Советский и российский актер театра, кино и телевидения, кинорежиссер Владимир Меньшов передал боевикам самопровозглашенной «ДНР» один миллион рублей (почти 500 тыс. грн).

Об этом рассказал русский писатель и общественный деятель Захар Прилепин, который принимает участие в украино-российском конфликте на стороне боевиков.

«Пришел ко мне на съемки программы большой актер и режиссер Владимир Меньшов. Говорит: вот я денег привез - помочь Донбассу. И ноутбук. И передал пакет со всем этим. Снимать момент передачи подарков отказался. Говорит: «Не надо, лучше в тишине делать такое». Но молчать я ему не обещал все равно. В общем, я перечислил, что там было в пакете. Там был один миллион рублей», - отметил Прилепин.

Отметим, что Меньшов получил широкую известность благодаря картинам «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит».

Отметим, что советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер Александр Михайлов осенью прошлого года посетил оккупированный Донецк и встретился с главарем боевиков самопровозглашенной «ДНР» Александром Захарченко.