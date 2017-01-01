В РФ заявили, что Юлия Самойлова все равно поедет на «Евровидение»

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Но в следующем году.

Первый канал и ВГТРК сообщили о своем решении относительно судьбы Самойловой, которая должна была представлять Россию на «Евровидении-2017».

«В том случае, если Украина не допускает Самойлову до участия в «Евровидении», в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса Россию будет представлять Юлия Самойлова», – говорится в заявлении.

Сама же Юлия отметила, что до сих пор не теряет надежды на то, что ситуация изменится и она сможет поучаствовать в конкурсе, пишет Grazia.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.

По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ.

Будет ли Россия участвовать в этом году в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» – пока неизвестно.