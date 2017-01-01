В России предложили Самойлову заменить Джигурдой или Шурыгиной

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Юлия Самойлова

Пользователи соцсетей в Росcии высмеяли выбор конкурсантки от России на «Евровидение-2017»

В воскресенье, 12 марта, стало известно, что Россию на «Евровидении» представит певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Россияне в сети удивились такому выбору и предложили своих кандидатов.

Большинство пользователей соцсетей недовольны кандидатурой Самойловой и предлагают множество альтернативных вариантов.

- От РФ на Евровидение поедет инвалид.

- Что, опять Лазарев? — МинПанд (@crimeapanda) 13 марта 2017 г.

Наши просекли фишку - если фильм про чернокожих геев стал лучшим, значит и Самойлова выиграет Евровидение.

Толерантненько — Викачка (@CherryFinish) 13 марта 2017 г.

осторожнорусские едут на евровидение — дико извиняюсь (@Im_my_killer) 13 марта 2017 г.

Надо было Джигурду отправить на Евровидение, голубь мира с паспортом ДНР. — 59 (@kadulin_str) 13 марта 2017 г.

Теперь ещё нужно отправить комментаторами на "Евровидение" Познера и Литвинову. На перевоспитание. — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 12 марта 2017 г.

Многие поддержали кандидатуру жертвы изнасилования и героини шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной. Впрочем, некоторые посоветовали оставить ее на подтанцовке.

Надо было Шурыгину на Евровидение отправлять, Enjoykin для неё хит записал pic.twitter.com/7E4UO7v96u — Загнивающий Запад (@gniloywest) 12 марта 2017 г.

Другие же сравнили «Евровидение» с паралимпиадой и высказали свое неоднозначное отношение к конкурсу.

Если есть евровидение, то должно быть и параевровидение. Ну, как паралимпиада — Dmitry Baturin (@_digitalnative_) 13 марта 2017 г.

Напомним, украинская сеть взорвалась от новости про участие Самойловой в «Евровидении-2017», которое пройдет в Киеве, так как стало известно, что певица выступала в аннексированном Крыму.

Джерело: Лента.Ру