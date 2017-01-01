В России предложили Самойлову заменить Джигурдой или Шурыгиной
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Пользователи соцсетей в Росcии высмеяли выбор конкурсантки от России на «Евровидение-2017»
В воскресенье, 12 марта, стало известно, что Россию на «Евровидении» представит певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Россияне в сети удивились такому выбору и предложили своих кандидатов.
Большинство пользователей соцсетей недовольны кандидатурой Самойловой и предлагают множество альтернативных вариантов.
- От РФ на Евровидение поедет инвалид.— МинПанд (@crimeapanda) 13 марта 2017 г.
- Что, опять Лазарев?
Наши просекли фишку - если фильм про чернокожих геев стал лучшим, значит и Самойлова выиграет Евровидение.— Викачка (@CherryFinish) 13 марта 2017 г.
Толерантненько
осторожнорусские едут на евровидение— дико извиняюсь (@Im_my_killer) 13 марта 2017 г.
Надо было Джигурду отправить на Евровидение, голубь мира с паспортом ДНР.— 59 (@kadulin_str) 13 марта 2017 г.
Теперь ещё нужно отправить комментаторами на "Евровидение" Познера и Литвинову. На перевоспитание.— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 12 марта 2017 г.
Многие поддержали кандидатуру жертвы изнасилования и героини шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной. Впрочем, некоторые посоветовали оставить ее на подтанцовке.
Надо было Шурыгину на Евровидение отправлять, Enjoykin для неё хит записал pic.twitter.com/7E4UO7v96u— Загнивающий Запад (@gniloywest) 12 марта 2017 г.
Другие же сравнили «Евровидение» с паралимпиадой и высказали свое неоднозначное отношение к конкурсу.
Если есть евровидение, то должно быть и параевровидение. Ну, как паралимпиада— Dmitry Baturin (@_digitalnative_) 13 марта 2017 г.
Напомним, украинская сеть взорвалась от новости про участие Самойловой в «Евровидении-2017», которое пройдет в Киеве, так как стало известно, что певица выступала в аннексированном Крыму.
Джерело: Лента.Ру