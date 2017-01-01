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    В России предложили Самойлову заменить Джигурдой или Шурыгиной

    • Сьогодні, 11:58
    • Розсилка
    Юлия Самойлова
    Юлия Самойлова

    Пользователи соцсетей в Росcии высмеяли выбор конкурсантки от России на «Евровидение-2017»

    В воскресенье, 12 марта, стало известно, что Россию на «Евровидении» представит певица с ограниченными возможностями Юлия Самойлова. Россияне в сети удивились такому выбору и предложили своих кандидатов.

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    Большинство пользователей соцсетей недовольны кандидатурой Самойловой и предлагают множество альтернативных вариантов.

     

    Многие поддержали кандидатуру жертвы изнасилования и героини шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной. Впрочем, некоторые посоветовали оставить ее на подтанцовке.

    Другие же сравнили «Евровидение» с паралимпиадой и высказали свое неоднозначное отношение к конкурсу.

     

    Напомним, украинская сеть взорвалась от новости про участие Самойловой в «Евровидении-2017», которое пройдет в Киеве, так как стало известно, что певица выступала в аннексированном Крыму.

     

    Джерело: Лента.Ру

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