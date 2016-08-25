В России уволили сотрудника Первого канала из-за шоу с инвалидом, которое вызвало скандал

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Номер танцора с инвалидностью на шоу «Минута славы» вызвал скандал

С Первого канала уволен сотрудник дирекции музыкальных и развлекательных программ, который принимал у компании-производителя шоу «Минута славы» и занимался его подготовкой к эфиру. Об этом сообщает «Медуза».

Уволенный сотрудник до эфира отсматривал выпуск «Минуты славы» с участием танцора Евгения Смирнова, потерявшего в аварии ногу. Из-за реакции судей проекта — Владимира Познера и Ренаты Литвиновой — этот выпуск получил большой резонанс.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отказался дать комментарий «Медузе». «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете», — сказал Аксюта.

Выпуск «Минуты славы» с участием танцора Евгения Смирнова вышел в эфир 4 марта. Смирнов, выступавший без протеза, вместе со своей партнершей выполнял сложные танцевальные элементы и в итоге добился бурной реакции зала.

По окончании номера Владимир Познер выразил свое восхищение, но при этом заявил о существовании «запрещенных приемов». «Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет. Нет защиты против этого — ну просто сил нет», — сказал Познер.

Рената Литвинова также высказалась о «запрещенных моментах». «А может, вам эту, пристегнуть вторую, она же может не так очевидно отсутствовать?» — сказала Литвинова.

Отметим, что Евгений Смирнов родился 6 июля 1986 года в курортном микрорайоне Лазаревское города Сочи. В 9-м классе начал увлекаться брейк-дансом. Спустя год после окончания школы создал с друзьями танцевальный коллектив Freestyle Mastazz, известный в Краснодарском крае.

Через несколько месяцев коллектив завоевал свою первую награду, заняв 2-е место в чемпионате по брейк-дансу «Вторая волна». Следующие три года также прошли в упорных занятиях брейком.

Вечером 30 апреля 2012 года в жизни Евгения произошла страшная трагедия: его мопед сбила машина, водитель которой в спешке скрылся с места происшествия. В результате халатности врачей танцор потерял ногу. Сразу после операции его родственники и друзья и организовали масштабную волонтерскую акцию «Помогите Рыжему», на которую откликнулось почти 20 тысяч человек со всего мира.

После возвращения домой из больницы Евгений решился переехать в Краснодар. Он продолжил заниматься своим любимым делом — танцами. Сейчас Евгения Смирнова регулярно приглашают в ток-шоу, ему посвящают телепрограммы, он участвовал в проекте «Танцы» на ТНТ, снимался в клипе Наргиз Закировой и Максима Фадеева.