В России заявили, что Самойлова поедет на «Евровидение»

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Юлия Самойлова

Российская сторона якобы получила данную информацию в конце прошлой недели

Российская делегация якобы получила официальное подтверждение о том, что представительнице России на песенном конкурсе «Евровидение» Юлии Самойловой не запретят въезд в Украину. Об этом сообщает «Первый канал».

Отмечается, что российская сторона получила данную информацию в конце прошлой недели.

Напомним, представлять Россию на «Евровидении-2017» будет девушка-инвалид Юлия Самойлова, которая летом 2015 года участвовала в фестивале «Мир спорта и добра» в аннексированном Крыму. Кроме того, Самойлова внесена в список «Чистилища» центра «Миротворец».

Глава СБУ Василий Грицак в свою очередь заявил, что посещение Самойловой оккупированного Крыма является достаточным основанием для запрета посещать территорию Украины.