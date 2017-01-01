В российском «Голосе» в свое время выиграл монах. Украина копирует телепроект РФ?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Иеромонах Фотий, ставший победителем в российском «Голосе»

Украинские создатели популярного шоу повторяют сценарий российского телепроекта

В 2015 году в российской версии телепроекта «Голос страны» выиграл священник, иеромонах Фотий. В украинском шоу «Голос країни-7» также принимает участие священник Александр Клименко. Напомним, что несколько дней в сети не утихают дискуссии вокруг итогов полуфинала песенного шоу, по окончании полуфинала с результатом 93% голосов победил священник Александр Клименко, а певица Катя Чили (Katya Chilly) покинула проект.

С выходом шоу на экраны пользователи соцсетей увидели связь итогов конкурса с религиозными праздниками, как известно, 16 апреля в Украине отмечали праздник Пасхи. Ко всему прочему жюри конкурса неоднократно подчеркивали, насколько уместной на сцене стала молитва служителя церкви в столь знаменательный вечер.

Отметим, что в российском проекте «Голос страны» в 2015 году подал заявку отец Фотий. Первый канал сам написал официальное письмо на имя митрополита с просьбой отпустить отца Фотия на конкурс. Разрешение было получено. На первом «слепом» прослушивании отец Фотий исполнил арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», чем сразу завоевал благосклонность судей. Попал в команду Григория Лепса, с которым дошел до финала и одержал в проекте победу.

Интересно, что в январе 2016 года в СМИ появилась информация, что священноначалие не дало отцу Фотию благословения продолжать участвовать в фестивалях и концертах. Также многие СМИ писали о скандальном заявлении монаха, якобы тот пришел на проект, потому что ему было скучно в монастыре. В итоге, в РПЦ эту информацию опровергли.