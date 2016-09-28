В седьмом сезоне «Игры престолов» покажут огромных драконов размером с «Боинг»

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Премьера седьмого сезона знаменитого сериала произойдет в июле

Пока зрители сериала с нетерпением ждут премьеры седьмого сезона, создатели проекта время от времени подбрасывают подробности новых серий.

«В этом году драконы у нас будут размером с «Боинг 747», - сообщил в интервью Entertainment Weekly режиссер знаменитого сериала Мэтт Шенкман.- Самый большой из них – Дрогон. Клубы его пламени достигают в диаметре 9 метров!»

Неизвестно, замерял ли Шенкман размеры кинематографических драконов и особенно размеры извергаемых ими пламени, но сравнение с «Боингом 747» производит впечатление. Его размеры: 70 метров в длину и 63 метра в ширину (размах крыльев). В седьмом сезоне «Игры престолов» воздушная флотилия королевы Дейенерис из трех драконов вторгнется в Вестерос.

Режиссер Шенкман, пишет Daily Mail, также сообщил, что в предстоящем сезоне зрители увидят певца и продюсера Эда Ширана.

На этой неделе наконец появился тизер седьмого сезона. После того, как растает глыба льда, зрители могут прочитать дату премьеры первого эпизода предстоящего сезона - 17 июля.