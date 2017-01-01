В сеть попал трейлер документального фильма о Хите Леджере

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Близкие актера Хита Леджера, который ушел из жизни 22 января 2008 года, создали документальную киноленту в память о нем

Телевизионная сеть Spike TV опубликовала на своем YouTube-канале трейлер фильма Я Хит Леджер (I Am Heath Ledger).

Документальная картина посвящена голливудскому актеру Хиту Леджеру, который умер в возрасте 28 лет, приняв коктейль из болеутоляющих и транквилизаторов, что вызвало интоксикацию организма и в итоге привело к смерти.

В ролике можно увидеть кадры из семейных фото- и видеоархивов, а также трогательные рассказы об актере, которыми поделились его знакомые.

Фильм Я Хит Леджер (I Am Heath Ledger) создали родственники, коллеги и близкие друзья знаменитости — актеры Наоми Уоттс и Эмиль Хирш, режиссеры Энг Ли и Кэтрин Хардвик, старшая сестра Хита Кейт и другие.

Отметим, что на счету звезды роли в таких знаменитых картинах как Горбатая гора, История рыцаря, Патриот.

За роль Джокера в фильме «Темный рыцарь» Леджер посмертно получил премию Оскар.

Напомним, Хит Леджер умер 22 января 2008 года в своей квартире на Манхэттене.