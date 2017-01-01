В сеть попали пикантные снимки Меган Маркл и принца Гарри

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Кажется, у этой парочки действительно все серьезно: папарацци, которые дежурили у свадьбы лучшего друга Гарри, куда принц был приглашен вместе со своей возлюбленной Меган Маркл, сделали несколько их пикантных снимков на пляже, а таблоид Chi с радостью их опубликовал.

После торжественной части, на которой, как мы помним, Гарри немного перебрал, влюбленные вместе с друзьями отправились на пляж, где веселились и загорали.

Несмотря на то, что актриса впервые видела друзей принца, в их присутствии она нисколько не стеснялась демонстрировать всю страсть к любимому. Пара постоянно обнималась и целовалась друг с другом, абсолютно не скрывая своих чувств от посторонних глаз.

Если верить инсайдерам, то роман Гарри и Меган настолько серьезный, что уже летом этого года принц собирается сделать предложение своей возлюбленной. Маркл уже познакомилась с членами королевской семьи (кроме королевы) и друзьями принца, и заручилась одобрительными отзывами о себе. Несмотря на то, что в этот союз до сих пор мало кто верит, кажется, их любовь действительно крепкая и настоящая. Надеемся, Гарри сделал правильный выбор.

Джерело: graziamagazine.ru