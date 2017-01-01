В сеть выложили архивное видео и фото с 6-летней Марией Яремчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архивное видео обнародовал документалист Мирослав Бойчук.

По словам режиссера, возглавляя представительство телевидения ICTV на Прикарпатье, он старался как можно больше транслировать концерты преимущественно местного «производства». Музыкальный вечер, посвященный Назарию Яремчуку, был снят именно с этой целью.

«Тогда и не думалось о том, что со временем эта съемка превратится в изюминку не только для меня. Ведь на ней зафиксирована дочь Назария Яремчука - Маричка с мамой еще в том возрасте, когда о ней практически никто не знал. Пройдет полтора десятка лет и об этой девочке заговорят... заговорят по-разному, часто неоднозначно, но тогда я увидел кровинку легендарного певца впервые и, уверен, не только я», - цитирует Мирослава Бойчука ФранкивськТБ.

На видео маленькая Яремчук поет вместе с народным артистом Украины Павлом Дворским. Так же в концерте принимали участие конкурсанты легендарного вокального конкурса «Червона рута»

Напомним, что на днях сексапильная певица, которая недавно презентовала видеоклип на песню «Ти в мені є», оказалась на больничной койке.

На своей страничке в соцсети Instagram певица написала, что перенесла операцию и опубликовала фотографию из клиники.