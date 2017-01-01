В сети обсуждают арабскую версию сериала «Игра престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дата премьерного выхода совпадает с началом священного для мусульман месяца поста Рамадан

В сети появился трейлер сериала «Орхидея», который уже признали главной премьерой сезона в арабском мире. Как утверждает режиссер проекта Хатем Али, его работа во многом повторяет одну из самых популярных киносаг в мире — сериал «Игра престолов» (Game of Thrones). Совсем скоро, 27 мая, первая серия выйдет на местном телеканале. Дата премьерного выхода совпадает с началом священного для мусульман месяца поста Рамадан.

События в исторической драме «Орхидея» разворачиваются вокруг трех главных героев — принцессы Рамлы, королевы Хатун и принца Намека. Все они живут в вымышленных королевствах, которые ведут долгую, непримиримую борьбу за власть. Как сообщают арабские СМИ, съемки проходили преимущественно в двух странах — Румынии и Франции. Создатели вдохновлялись при разработке сценария историческими преданиями древнейших цивилизаций Ассирии, Шумера и Египта.

Хатем Али отметил, что, пожалуй, впервые за долгое время киносоздателям удалось пригласить на съемки актеров первой величины, которые крайне востребованы в арабском мире. Дизайном костюмов занимался модельер из Сирии Раджа Маклуф. Под его руководством в течение шести недель было создано более тысячи костюмов.





Режиссер «Орхидеи» намекнул на схожесть с «Игрой престолов», но уверяет, что зрителей ждут захватывающий сюжет, невероятное число батальных сцен, роскошные декорации и потрясающие спецэффекты. И хотя Хатем Али уверен, что его работа нисколько не уступает американской версии, в «Орхидее» все же не стоит рассчитывать на откровенные сцены, в которых герои не стесняются выражать чувств. Видимо, вся страсть и любовные хитросплетения по объективным соображениям будут перенаправлены в другие, более допустимые для мусульман состояния героев киноленты.



