В сети обсуждают загадочное слово от Дональда Трампа в Twitter



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Некоторые пользователи предполагают, что президент просто вздремнул и набрал неправильные буквы

Президент США Дональд Трамп не перестает удивлять пользователей сети. На этот раз одиозный политик (а точнее, его пост в Twitter) стал поводом для громкого обсуждения. Несколько часов назад на странице Трампа появилась следующая запись:

«Несмотря на постоянное негативное давление...»

После этих слов президент США добавил слово covfefe, которое нельзя перевести на русский язык. Можно было подумать, что Дональд решил прибегнуть к разговорной лексике, но англоговорящие пользователи сети устроили настоящий бунт: они требуют, чтобы политик немедленно признался, что же означает этот набор букв.





В сети довольно скоро расползлась запись Трампа, и сейчас Twitter пестрит догадками и предположениями. Аудитория высказывает свои версии того, что на самом деле стоит за непонятным словом. Кто-то уверен, что Трамп имел в виду covered (покрыт, охвачен — прим.ред.), или же за этим стоит целое словосочетание.

Конечно, не обошлось и без шуток: пользователи полагают, что Трамп просто вздремнул и за этим делом набрал непонятные символы в Twitter. Нашлись и те, кто подозревает Дональда в попытке лишний раз привлечь к себе внимание.

Как бы то ни было, сам виновник скандала через некоторое время удалил запись, а после опубликовал новый «твит».

«Кто может определить значение слова covfefe? Наслаждайтесь!»— написал Трамп в соцсети.



