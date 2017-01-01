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    Шоу-біз

    В сети обсуждают загадочное слово от Дональда Трампа в Twitter

    • Сьогодні, 10:48
    • Розсилка

    Некоторые пользователи предполагают, что президент просто вздремнул и набрал неправильные буквы

    Президент США Дональд Трамп не перестает удивлять пользователей сети. На этот раз одиозный политик (а точнее, его пост в Twitter) стал поводом для громкого обсуждения. Несколько часов назад на странице Трампа появилась следующая запись:

    «Несмотря на постоянное негативное давление...»

    После этих слов президент США добавил слово covfefe, которое нельзя перевести на русский язык. Можно было подумать, что Дональд решил прибегнуть к разговорной лексике, но англоговорящие пользователи сети устроили настоящий бунт: они требуют, чтобы политик немедленно признался, что же означает этот набор букв.



    В сети довольно скоро расползлась запись Трампа, и сейчас Twitter пестрит догадками и предположениями. Аудитория высказывает свои версии того, что на самом деле стоит за непонятным словом. Кто-то уверен, что Трамп имел в виду covered (покрыт, охвачен — прим.ред.), или же за этим стоит целое словосочетание.

    Конечно, не обошлось и без шуток: пользователи полагают, что Трамп просто вздремнул и за этим делом набрал непонятные символы в Twitter. Нашлись и те, кто подозревает Дональда в попытке лишний раз привлечь к себе внимание.

    Как бы то ни было, сам виновник скандала через некоторое время удалил запись, а после опубликовал новый «твит».

    «Кто может определить значение слова covfefe? Наслаждайтесь!»— написал Трамп в соцсети.


     

     

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