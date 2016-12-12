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    В сети опубликовали новый впечатляющий трейлер «Пиратов Карибского моря»

    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка

    Лента выйдет на широкие экраны 25 мая этого года

    До премьеры продолжения приключенческой ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» осталось два месяца.

    Создатели картины с каждым трейлером все больше интригуют поклонников фильма. Так, на днях в сети появился новый минутный ролик. Из него фанаты узнают, почему главный злодей - капитан Салазар, превратился в чудовище и теперь охотится за капитаном Джеком Спарроу.

    Напомним, что Салазара сыграл непревзойденный Хавьер Бардем, а Джека Спарроу, как и раньше, талантливый Джонни Депп.

    «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - пятая по счету картина о находчивом пирате, капитане Джеке Спарроу. Первый фильм серии вышел в свет в 2003 году - 14 лет назад. 

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