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    В сети показали, как должна была выглядеть сцена «Евровидения-2017»

    • Сьогодні, 19:07
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    В итоге, был утвержден другой проект сцены

    Сотрудник Национальной телекомпании Украины, которая занималась организацией и проведением конкурса «Евровидение-2017», показал пользователям соцсети Facebook, как изначально должна была выглядеть в киевском Международном выставочном центре сцена международного песенного конкурса.

    «Сцена, которую выбрала наша команда. В ноябре 2016 года. Сцена, которую утвердил Европейский вещательный союз. Сцена, которую вы не увидели. Сцена, которая из-за своей уникальности должна была стать мировой премьерой технологий и совершенства», - написал сотрудник НТКУ Александр Харебин.

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