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    В сети появились фото беременной возлюбленной Криштиану Роналду

    • Сьогодні, 17:05
    • Розсилка

    Криштиану Роналду - мастер создавать вокруг своего имени интриги

    Несколько дней назад в его Instagram появилась фотография с возлюбленной Джорджиной Родригез с подозрительно округлившимся животом.

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    Остановить распространение слухов о скором отцовстве Криштиану решила его мать, которая дала исчерпывающий комментарий на этот счет. Однако слова словами, но верить СМИ предпочитают все-таки глазам, а точнее - снимкам папарацци.

    Вчера на обложках сразу нескольких португальских СМИ появилась фотография Криштиану с Джорджиной, сделанная во время отдыха пары на Сардинии несколько дней назад. Глядя на снимок, верить в то, что возлюбленная футболиста "просто плотно поужинала накануне", все труднее - живот Джорджины выглядит так, будто пребывает она во втором триместре беременности.

    Если Роналду не прокомментирует всколыхнувший общественность вопрос, то новых фотодоказательств от папарацци, вполне вероятно, придется ждать еще долго. В середине июня футболист вместе с национальной сборной Португалии отправится в Россию на Кубок Конфедераций, который продлится до 2 июля. Впрочем, если Джорджина решит сопровождать возлюбленного во время турнира, то у российских поклонников может появиться еще более привлекательная возможность увидеть, как обстоит дело, своими глазами.

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    В сети появились фото беременной возлюбленной Криштиану Роналду
    В сети появились фото беременной возлюбленной Криштиану Роналду
    В сети появились фото беременной возлюбленной Криштиану Роналду
    В сети появились фото беременной возлюбленной Криштиану Роналду

    Джерело: Hello!

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