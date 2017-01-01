В сети появились фото со съемок нового клипа Джамалы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресс-служба артистки

Премьера видео ожидается скоро

Победительница «Евровидения-2016» и тренер «Голосу країни-7» Джамала закончила работу над новым клипом.

Артистка с творческой командой экранизировали песню I Believe in U в Португалии. Режиссером видео стал Игорь Стеколенко, который снял более сотни клипов для украинских и зарубежных артистов, среди которых «Океан Эльзы» и группа Brutto.

Съемки видео длились три дня и проходили в столице Португалии - Лиссабоне, городе Синтра и провинции Алентежу. Премьера видеоклипа состоится в середине мая.

Звезда в черном платье позировала на фоне живописных пейзажей, дополненных океанской тематикой. К слову, 12-го мая в киевском Дворце спорта состоится большой сольный концерт Джамалы. Выступление обещает быть самым масштабным и самым зрелищным из всех, которые были в карьере певицы.

Новая концертная программа получила название I Believe in U по мотивам одноименного сингла, релиз которого назначен на май 2017-го. В ее основу ляжет новый материал, песни международного альбома Джамалы 1944, выпущенного Universal Music Group, а также лучшие композиции певицы разных лет.

В концерте примут участие лидер «Бумбокс» Андрей Хлывнюк и лидер Ріаnобой Дмитрий Шуров, вместе с Джамалой они впервые исполнят свою совместную композицию «Злива». Визуальным оформлением концерта займется компания Front Pictures, с которой Джамала работала над своим триумфальным номером для «Евровидения – 2016».