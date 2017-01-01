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    В сети появились фото со съемок нового клипа Джамалы

    • Сьогодні, 10:21
    • Розсилка
    Фото: пресс-служба артистки
    Фото: пресс-служба артистки

    Премьера видео ожидается скоро

    Победительница «Евровидения-2016» и тренер «Голосу країни-7» Джамала закончила работу над новым клипом.

    Артистка с творческой командой экранизировали песню I Believe in U в Португалии. Режиссером видео стал Игорь Стеколенко, который снял более сотни клипов для украинских и зарубежных артистов, среди которых «Океан Эльзы» и группа Brutto.

    Съемки видео длились три дня и проходили в столице Португалии - Лиссабоне, городе Синтра и провинции Алентежу. Премьера видеоклипа состоится в середине мая.

    Звезда в черном платье позировала на фоне живописных пейзажей, дополненных океанской тематикой. К слову, 12-го мая в киевском Дворце спорта состоится большой сольный концерт Джамалы. Выступление обещает быть самым масштабным и самым зрелищным из всех, которые были в карьере певицы.

    Новая концертная программа получила название I Believe in U по мотивам одноименного сингла, релиз которого назначен на май 2017-го. В ее основу ляжет новый материал, песни международного альбома Джамалы 1944, выпущенного Universal Music Group, а также лучшие композиции певицы разных лет.

    В концерте примут участие лидер «Бумбокс» Андрей Хлывнюк и лидер Ріаnобой Дмитрий Шуров, вместе с Джамалой они впервые исполнят свою совместную композицию «Злива». Визуальным оформлением концерта займется компания Front Pictures, с которой Джамала работала над своим триумфальным номером для «Евровидения – 2016». 

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