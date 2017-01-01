В сети появились трогательные фото новорожденного сына 73-летнего Мика Джаггера

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В начале декабря прошлого года лидер группы The Rolling Stones 73-летний Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз: его 29-летняя подруга (хоть и бывшая) Мелани Хамрик родила музыканту сына.

Ребенку дали весьма необычное имя — Деверо Октавиан Василий, в честь отца Мика. Несмотря на то, что родители новорожденного малыша давно уже не вместе, он окружен теплотой и заботой: Джаггер и его родные часто навещают нового члена семьи, финансово обеспечивают и принимают участие в воспитании.

А новоиспеченная мама не может скрыть своего счастья, поэтому в «Инстаграме» Мелани хоть и редко, но появляются трогательные фото почти двухмесячного сына. Так, недавно балерина выложила снимок с пляжа, на котором малыш Деверо побывал впервые, а до этого Мелани, несмотря на все предрассудки, показала лицо новорожденного. «Я так люблю своего Деверо Джаггера», — написала тогда балерина.

Джерело: graziamagazine.ru