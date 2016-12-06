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    Шоу-біз

    В сети появились видео выступлений дуэта «Потап и Настя» и группы «Время и Стекло» в России

    • Вчора, 13:49
    • Розсилка

    На Рождество украинские артисты не удержались и съездили в Россию

    Несмотря на войну с соседним государством, украинские звезды продолжают посещать музыкальные фестивали и телесъемки на территории РФ.

    Как сообщал уже Scotch, в Сочи прошел ежегодный рождественский фестиваль певца и продюсера Григория Лепса, в котором приняли участие не только российские звезды, но и украинские. Многие из них не афишировали свое присутствие на мероприятии, но в социальных сетях появились фотографии с места событий и на украинских гастролеров обрушилась волна критики.

    Вначале под раздачу попали Алина Гросу и Ани Лорак.

    Следом за ними влетело от украинцев и Светлане Лободе.

    Ну а сегодня в сети появилось видео выступлений групп «Потап и Настя» и «Время и Стекло», которые спели на творческом вечере Константина Меладзе.

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