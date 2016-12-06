В сети появились видео выступлений дуэта «Потап и Настя» и группы «Время и Стекло» в России

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На Рождество украинские артисты не удержались и съездили в Россию

Несмотря на войну с соседним государством, украинские звезды продолжают посещать музыкальные фестивали и телесъемки на территории РФ.

Как сообщал уже Scotch, в Сочи прошел ежегодный рождественский фестиваль певца и продюсера Григория Лепса, в котором приняли участие не только российские звезды, но и украинские. Многие из них не афишировали свое присутствие на мероприятии, но в социальных сетях появились фотографии с места событий и на украинских гастролеров обрушилась волна критики.

Вначале под раздачу попали Алина Гросу и Ани Лорак.

Следом за ними влетело от украинцев и Светлане Лободе.

Ну а сегодня в сети появилось видео выступлений групп «Потап и Настя» и «Время и Стекло», которые спели на творческом вечере Константина Меладзе.