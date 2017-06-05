В сети появилось первое фото Седоковой с ее женихом

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Сама певица до сих пор не опубликовала ни одного снимка с любимым

8 апреля Анна Седокова родила третьего ребенка — сына Гектора. Всю беременность 34-летней артистки ее поклонники гадали, кто же станет счастливым отцом. Вскоре сплетники указали на 25-летнего генерального директора строительной компании Артема Комарова, однако сама Анна эту информацию не подтверждала. В минувшее воскресенье за нее это сделал продюсер и певец Андрей Ковалев, который опубликовал снимок пары на своей странице в Instagram.

«Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы... С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на Премии Ру.Тв! И растет маленький Гектор! И скоро свадьба! И впереди долгая и счастливая жизнь! Горько!», — прокомментировал свой пост Андрей.

Поклонники Седоковой пришли в восторг от первой увиденной ими фотографии пары. Сама же певица до сих пор не опубликовала ни одного снимка с женихом.

Напомним, что слухи о беременности Анны подтвердились в начале февраля этого года. Тогда звезда нарушила молчание постом в микроблоге:

«С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое #СЧАСТЬЕ, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и я благодарю Бога за это волшебство!», - написала тогда Седокова.

Брак с отцом новорожденного сына для Анны станет третьим. До этого она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем, от брака с которым у нее родилась дочь Алина. Затем Седокова вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, от замужества с которым у артистки младшая дочь Моника.

Джерело: Spletnik