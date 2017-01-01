В сети появилось видео из-за кулис «Голос країни-7», которое скрывали в течение пяти месяцев
- Сьогодні, 15:23
-
Розсилка
Подопечная Сергея Бабкина показала, что происходит за кулисами вокального шоу
Бывшая участница «Голос країни-7» Ксена Иванова, на «слепых прослушиваниях» попала в команду Сергея Бабкина. Девушка поделилась архивным видео из-за кулис вокального шоу.
Ксена Иванова опубликовала ролик на своей странице в социальной сети. На видеофрагменте все подопечные звездных наставников дружно поют песню «Happy birthday» специально ко Дню рождения Сергея Бабкина, которое он праздновал в ноябре.
«С Днем рождения, папа Бабкин», - пели учасники «Голос країни-7».
После исполнения песни участники вручили Сергею Бабкину огромный букет тюльпанов. Певец был удивлен подобным сюрпризом и поблагодарил за такое теплое приветствие.