В сети появилось видео из-за кулис «Голос країни-7», которое скрывали в течение пяти месяцев

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Подопечная Сергея Бабкина показала, что происходит за кулисами вокального шоу

Бывшая участница «Голос країни-7» Ксена Иванова, на «слепых прослушиваниях» попала в команду Сергея Бабкина. Девушка поделилась архивным видео из-за кулис вокального шоу.

Ксена Иванова опубликовала ролик на своей странице в социальной сети. На видеофрагменте все подопечные звездных наставников дружно поют песню «Happy birthday» специально ко Дню рождения Сергея Бабкина, которое он праздновал в ноябре.

«С Днем рождения, папа Бабкин», - пели учасники «Голос країни-7».

После исполнения песни участники вручили Сергею Бабкину огромный букет тюльпанов. Певец был удивлен подобным сюрпризом и поблагодарил за такое теплое приветствие.