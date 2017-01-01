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    В соцсетях шутят над бронзовой статуей Криштиану Роналду

    • Сьогодні, 11:50
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    Бронзовый бюст футболиста оказался не слишком похож на оригинал

    Португальский футболист Криштиану Роналду — один из самых узнаваемых людей на планете. Он не только появляется в рекламе нижнего белья и снимается для косметических марок, внешность спортсмена без его ведома используют для продажи ополаскивателей для рта и тренажеров для пресса. В общем, все и всегда узнают Роналду.

     Исключение — новая статуя футболиста, которая была отлита властями острова Мадейра: на днях местный аэропорт переименовали в честь 32-летнего Роналду, а также установили там бронзовый бюст Роналду, который, впрочем, оказался не слишком похож на оригинал.

    Особенно заметны различия на снимках, где спортсмен стоит рядом со статуей. Пользователи интернета, разумеется, отреагировали моментально — за несколько часов в сети появилась немалое количество мемов, высмеивающих творение португальского мастера.

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    В соцсетях шутят над бронзовой статуей Криштиану Роналду
    В соцсетях шутят над бронзовой статуей Криштиану Роналду
    В соцсетях шутят над бронзовой статуей Криштиану Роналду
    В соцсетях шутят над бронзовой статуей Криштиану Роналду
    В соцсетях шутят над бронзовой статуей Криштиану Роналду
    В соцсетях шутят над бронзовой статуей Криштиану Роналду

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