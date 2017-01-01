В список «Миротворца» попали Гурцкая и Лоза



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Диана Гурцкая

Артисты неоднократно посещали оккупированный Крым

Центр исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины внес имена Дианы Гурцкой и Юрия Лозы как людей, которым нельзя посещать Украину.

На сайте центра исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Миротворец появилось имя 38-летней известной российской певицы Дианы Гурцкой и 63-летнего исполнителя Юрия Лозы.

В данный список певица попала в связи с тем, что посещала аннексированный Крым.

«Оправдание российской агрессии. Концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма с нарушением украинского законодательства», – говорится в сообщении на сайте.

Юрий Лоза

«Разжигание межнациональной розни, оправдание российской агрессии.

Незаконное пересечение государственной границы Украины», – говорится в сообщении о Лозе.

Напомним, ранее в список центра попали артист Стас Пьеха, певица Юлиана Караулова, исполнитель Михаил Шуфутинский и Татьяна Липницкая, которая выступает под псевдонимом Бьянка, Ирина Аллегрова, Нюша, Валерий Леонтьев.