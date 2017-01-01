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    В список «Миротворца» попали Гурцкая и Лоза

    • Сьогодні, 12:59
    • Розсилка
    Диана Гурцкая
    Диана Гурцкая

    Артисты неоднократно посещали оккупированный Крым

    Центр исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины внес имена Дианы Гурцкой и Юрия Лозы как людей, которым нельзя посещать Украину.

    На сайте центра исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Миротворец появилось имя 38-летней известной российской певицы Дианы Гурцкой и 63-летнего исполнителя Юрия Лозы.

    В данный список певица попала в связи с тем, что посещала аннексированный Крым.  

    «Оправдание российской агрессии. Концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма с нарушением украинского законодательства», – говорится в сообщении на сайте.

    Юрий Лоза
    Юрий Лоза

    «Разжигание межнациональной розни, оправдание российской агрессии.
    Незаконное пересечение государственной границы Украины», – говорится в сообщении о Лозе.

    Напомним, ранее в список центра попали артист Стас Пьеха, певица Юлиана Караулова, исполнитель Михаил Шуфутинский и Татьяна Липницкая, которая выступает под псевдонимом Бьянка, Ирина Аллегрова, Нюша, Валерий Леонтьев.

     

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