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    В стиле Дейенерис Таргариен: Американский бренд выпустит коллекцию косметики в честь «Игры престолов»

    • Вчора, 13:08
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    Американский бренд Storybook Cosmetics намерен порадовать поклонников культового телесериала Игра престолов новой эксклюзивной тематической коллекцией.

    По данным бренда, тематическая коллекция в стиле «Игры престолов» может увидеть свет уже в середине 2017 года, однако на данном этапе марка еще не получила разрешение на выпуск данных продуктов от студии HBO, которая производит сериал.

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    Storybook Cosmetics обещает создать по-настоящему яркой и интересной. Так, эффектным будет не только наполнение, но и внешний вид коллекции.

    Создатели обещают выпустить кисть в виде меча, помады в виде яйца дракона, а также компактное зеркало в стиле железного трона. В свою очередь, палитра будет вдохновлена оттенками, преобладающими на обложке книги Джорджа Мартина.

    Американский бренд выпустит коллекцию косметики в честь Игры престолов (ФОТО)

    Джерело: beauty.ua

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