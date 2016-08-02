В стиле Дейенерис Таргариен: Американский бренд выпустит коллекцию косметики в честь «Игры престолов»

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Американский бренд Storybook Cosmetics намерен порадовать поклонников культового телесериала Игра престолов новой эксклюзивной тематической коллекцией.

По данным бренда, тематическая коллекция в стиле «Игры престолов» может увидеть свет уже в середине 2017 года, однако на данном этапе марка еще не получила разрешение на выпуск данных продуктов от студии HBO, которая производит сериал.

Storybook Cosmetics обещает создать по-настоящему яркой и интересной. Так, эффектным будет не только наполнение, но и внешний вид коллекции.

Создатели обещают выпустить кисть в виде меча, помады в виде яйца дракона, а также компактное зеркало в стиле железного трона. В свою очередь, палитра будет вдохновлена оттенками, преобладающими на обложке книги Джорджа Мартина.

Джерело: beauty.ua