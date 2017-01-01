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Съемки исторической драмы запланированы на лето-осень 2018 на территории Франции и Украины

В Украине снимут фильм про Анну Ярославну. Об этом сообщается на сайте Film.ua. Сюжет исторической драмы под названием «Анна Киевская» основан на историческом романе французской писательницы Жаклин Доксуа «Анна Киевская, Королева Франции».

По сюжету, после бракосочетания короля Генриха с Анной для Франции наступает пора расцвета. Анна Ярославна вдохновляет короля на правильные и большие поступки.

В ленте покажут, как Генрих и Анна побеждают врагов, расширяют свои земли и приносят на них мир и покой. За реализацию проекта взялась компания Kinorob, которая начала производство фильма еще в 2016 году. Съемки исторической драмы запланированы на лето-осень 2018 на территории Франции и Украины. Премьера фильма должна состояться в 2019 году.

«История княжны Анны Ярославны может стать поворотным моментом для пересмотра геополитической роли Украины за последние 1000 лет, что особенно актуально в условиях нынешнего возвращения Украины в Европу и борьбы за свою идентичность», - отметил продюсер проекта Егор Олесов.