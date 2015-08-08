В Украине запретили показывать 18 фильмов с участием актера из России



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые представляют угрозу для национальной безопасности Украины.

В частности, отменены госрегистрации и признаны недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы и телесериалы:

1) х/ф "Привет, дуралеи!", (реж. Рязанов Э.) 1996р.,

2) х/ф "Тихие омуты", (реж. Рязанов Э.) 2000р.,

3) х/ф "Ни шагу назад", (реж.Воробьев В., Звездаков Е.) 2007р.,

4) х/ф "Сорокопятка", (реж. Афонин В.) 2008р.,

5) х/ф "Роман выходного дня", (реж. Жилко В.) 2009р.,

6) х/ф "Услышь мое серце", (реж. Фархшатова Ф.) 2009р.,

7) х/ф "Зимнее танго", (реж. Янощук В.) 2011г.,

8) х/ф "Ошибки любви", (реж. Снежная М.) 2012г.,

9) х/ф "30 свиданий", (реж. Капитан Т.) 2015г.,

10) т/с "Две судьбы", (реж. Краснопольский В., Усков В.) 2002г.,

11) т/с "Под ливнем пуль", (реж. Воробьев В.) 2006г.,

12) т/с "Формула стихии", (реж. Кузьменко Ю.)2006г.,

13) т/с "Колдовская любовь" (1-62 сер.), (реж. Балкашинов В., Янощук В.) 2008р.,

14) т/с "Веское основание для убийства", (реж. Горобец М.) 2009г.,

15) т/с "Идеальный брак", (реж. Анашкин Е.) 2012г.,

16) т/с "Братство десанта", (реж. Назикан А., Татарский В.) 2012г.,

17) т/с "Королева бандитов", (реж. Девятилов В.) 2013г.,

18) т/с "Вечный отпуск", (реж. Власова В.) 2016г.

Джерело: 24 канал