В Украину со скандалом не пустили Елену Воробей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известную российскую актрису и юмористку Елену Воробей вчера, 2 апреля, не впустили на территорию Украины, куда она прилетела со спектаклем «Джекпот с доставкой на дом»

О проблемах на границе с Украиной сообщил и российский актер Оскар Кучера, который принимает участие в спектакле вместе с Воробей.

«Ночь без сна, перелёт через Минск и четвёртый час на таможне Украины. Не факт, что спектакль в Киеве сегодня состоится. Не пускают», – написал Оскар в соцсети.

Руководитель Совета общественной безопасности (СОБ) Марк Гордиенко объяснил запрет на въезд российской актрисе ее выступлением в аннексированном Крыму.

«Наши пограничники в Киеве не пустили в Украину Елену Воробей. Она сначала придуривалась и говорила, что в Крыму она вообще никогда не выступала, потом начала угрожать нашим ребятам, что засудит их за потерянное бабло. СОБ подтвердил нашим погранцам, что у нас есть все данные на Воробей и мы с удовольствием тоже посудимся. Лети, Воробей, на Камчатку или в Сибирь», – написал Гордиенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что спектакль в Киеве все-таки состоялся, но без Елены Воробей. «Была полная импровизация. Актеры по очереди играли роль Воробей, постоянно забывали слова. Часть зрителей покинула зал прямо на первом действии», – рассказывают очевидцы.

В свою очередь Елена Воробей прокомментировала сложившуюся ситуацию в Instagram. Артистка выложила видеообращение с упреками в адрес украинских властей.

«Очень жаль киевлян, которые купили билеты и собирались посмотреть на нашу комедию. Закон о том, кто «может въезжать в страну, а кто нет», напоминает мне «позорную Берлинскую стену или палестино-израильские отношения», – заявила артистка.

В КИЕВ НЕ ВЫПУСТИЛИ! СПЕКТАКЛЬ СОРВАН!!! ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ???? ДЕРЖАЛИ БЕЗ ВОДЫ 4 ЧАСА!!!!! Публикация от Елена Воробей (@vorobei_elena) Апр 2 2017 в 11:56 PDT

Джерело: Апостроф