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    В университете Беркли появился курс по изучению языков из «Игры престолов»

    • Сьогодні, 09:27
    • Розсилка

    Популярный сериал добрался до одного из лучших университетов мира.

    Ближайшим летом в Калифорнийском университете в Беркли пройдет шестинедельный курс, посвященный вымышленным языкам из сериала «Игра престолов», пишет Entertainment Weekly.

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    Название курса — «Лингвистика „Игры престолов“ и искусство создания языков», а прочитает его Дэвид Дж. Петерсон — американский лингвист, работавший над искусственными языками в сериале.

    «В ходе курса студенты будут изучать, как создавать языки, которые будут выглядеть естественно. Эти языки должны максимально, насколько это возможно, повторять причуды и особенности настоящих — тех, которые появились на Земле естественным образом», — рассказал автор курса.

    В проекте «Игра престолов» Петерсон принимал участие в создании нескольких языков, в том числе дотракийского и высокого валирийского. Для каждого из них создавались свои правила и полноценная грамматика.

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    В университете Беркли появился курс по изучению языков из «Игры престолов»
    В университете Беркли появился курс по изучению языков из «Игры престолов»
    В университете Беркли появился курс по изучению языков из «Игры престолов»
    В университете Беркли появился курс по изучению языков из «Игры престолов»
    В университете Беркли появился курс по изучению языков из «Игры престолов»
    В университете Беркли появился курс по изучению языков из «Игры престолов»

    Джерело: Bird In Flight

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