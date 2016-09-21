В университете Беркли появился курс по изучению языков из «Игры престолов»

Ближайшим летом в Калифорнийском университете в Беркли пройдет шестинедельный курс, посвященный вымышленным языкам из сериала «Игра престолов», пишет Entertainment Weekly.

Название курса — «Лингвистика „Игры престолов“ и искусство создания языков», а прочитает его Дэвид Дж. Петерсон — американский лингвист, работавший над искусственными языками в сериале.

«В ходе курса студенты будут изучать, как создавать языки, которые будут выглядеть естественно. Эти языки должны максимально, насколько это возможно, повторять причуды и особенности настоящих — тех, которые появились на Земле естественным образом», — рассказал автор курса.

В проекте «Игра престолов» Петерсон принимал участие в создании нескольких языков, в том числе дотракийского и высокого валирийского. Для каждого из них создавались свои правила и полноценная грамматика.