В жизни Брэда Питта снова драма: Не стало двух близких друзей актера

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Брэд Питт

Брэд Питт вновь переживает тяжелые времена. В его жизни случилась еще одна драма: двое близких друзей актера — 52-летний рок-музыкант Крис Корнелл и 59-летний экс-глава Paramount Брэд Грей были найдены мертвыми.

«Это ужасная утрата оказалась двойным ударом для Питта. Он пытается справиться с обрушившимся на него горем. Сейчас ему невероятно тяжело», — сообщает инсайдер. Как оказалось, тело Криса обнаружили в среду вечером. Причины гибели музыканта сейчас выясняются следствием. Возможно, для этого медикам придется провести процедуру вскрытия. А Грей скончался в минувшее воскресенье от рака. Он держал в тайне от всех новость о своей болезни, но Питт знал о ней. Ведь они были самыми близкими друзьями и часто проводили семейные выходные вместе со своими детьми. Пока ни сам Брэд, ни его представители никак не комментируют новость о гибели Корнелла и Грея.

По словам источника из окружения звезды, после болезненного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли и борьбы за детей Питт находился в очень подавленном состоянии. Он только начал приходить в себя и восстанавливаться от пережитого им стресса, как из жизни ушли двое его лучших друзей. Инсайдер отметил, что сейчас Питт находится в еще более плачевном состоянии, чем во время скандальных выяснений отношений с Анджелиной.

Джерело: graziamagazine.ru