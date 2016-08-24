Вакарчук странным образом прокомментировал запрет на трансляцию «Дождя» в Украине



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Известный музыкант и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук удивил комментарием относительно запрета на российский канал «Дождь»в Украине

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, который высказывал симпатию российскому телеканалу «Дождь», поддержал запрет на его ретрансляцию в Украине. Отметим, что трансляцию «Дождя» на территории Украины запретил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания. Телеканал не признавал аннексию Крыма и в его вещании были замечены несоответствия, которые противоречат законам Украины.

В программе «Козырев Online» на телеканале «Дождь» Вакарчук, который раньше высказывал симпатию к телеканалу, прокомментировал запрет на вещание «Дождя» в Украине.

«Любое СМИ, которое действует на территории любой страны, не только СМИ, любая другая организация или структура, обязаны руководствоваться законами и предписаниями, действующими на территории этой страны. Это в полной мере касается Украины, так что мне здесь добавить нечего», – заявил музыкант.

На вопрос возможна ли отмена запрета на ретрансляцию российского канала в Украине вскоре, лидер «Океана Эльзы» ответил:

«Когда-то Соломон сказал: «Все пройдет, и это тоже». К сожалению, к мудрости великого Соломона мне нечего добавить. Мне кажется, всем разумным людям и так все понятно, тут нечего комментировать».

Но в заключение своей речи Святослав решил поделиться позитивными воспоминаниями.

«Всегда вспоминаю концерт в Шереметьево группы «Океан Эльзы», телемосты, связанные с печальными событиями, такими, как убийство Бориса Немцова. И вообще все, что мы обсуждали, и то, что было важно слышать украинским зрителям», – сообщил он.

Джерело: Апостроф