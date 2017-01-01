Вакарчук высказался об украинском кино: Какая страна – такое и кино



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Вакарчук на всеукраинской кинопремии «Золота дзиґа», фото: ivona, Марина Головнева

Лидер «ОЕ» принимал участие в церемонии награждения украинского Оскара

Святослав Вакарчук посетил церемонию вручения Первой Национальной кинопремии «Золота дзиґа», которая состоялась 20 апреля в Киеве.

Перед началом мероприятия лидер группы Океан Эльзы в комментарии Ivona рассказал, как оценивает современную украинскую киноиндустрию.

«Я скажу просто (не примите это как искренние слова, не как иронию, и не как оскорбление): какая страна - такая и кино», - высказался рок-музыкант.

Однако Вакарчук подчеркнул, что нашей стране необходимы серьезные изменения. Только в этом случае кино украинского производства будет оценено во всем мире по достоинству.

«Как только будут начинаться изменения в стране к лучшему, сразу будет меняться культура. А культура всегда меняется первой. Но без изменений ждать, чтобы в стране, которая занимает одно из последних мест по уровню жизни, вдруг начнут снимать лучшее в мире кино пачками - это невозможно», - высказал свое мнение артист.

Однако фронтмен «Океанов» добавил, что очень уважает деятельность нынешних кинематографистов, которые делают весомый вклад в историю кино Украины.

Я считаю, что наши кинематографисты делают невозможное. Они, несмотря на сложную экономическую ситуацию, и вообще некую деморализацию в обществе, каждый год выпускают несколько настоящих фильмов», - резюмировал Святослав.

Отметим, что во время церемонии награждения лауреатов Первой Национальной кинопремии Святослав Вакарчук вручил статуэтку «Золота дзиґа» победительнице номинации «Лучший композитор» Алле Загайкевич, которая стала автором музыкального сопровождения фильма «Жива ватра».

«Я шел сюда с чувством зависти, потому что вручать этот прекрасный приз в номинации, в которой всю жизнь сам хотел быть, - признался Святослав. - Я горд стоять сейчас на этой сцене и присутствовать на первой церемонии Национальной кинопремии».