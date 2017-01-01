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Новый проект Люка Бессона с Карой Делевинь и Дейном ДеХааном в главных ролях уже бьет рекорды. Стало известно, что картина «Валериан и город тысячи планет» стал самым дорогим фильмом в истории французского кино.

Бюджет фантастического фильма составил около 209 миллионов долларов, что сопоставимо с бюджетом, выделяемым на американские блокбастеры. Ранее первую строчку в рейтинге самых дорогих французских фильмов занимала комедия «Астерикс на Олимпийских играх», бюджет которой составил 84 миллиона долларов.

«Валериан и город тысячи планет» выходит в российский прокат 10 августа 2017 года и расскажет о двух спецагентах, которые путешествуют сквозь время и пространство. Однажды они случайно становятся вовлечёнными в заговор галактического масштаба. А произошло всё на планете Альфа, на которой живут тысячи самых различных рас со всех уголков Вселенной. В основу фильма легла серия одноименных комиксов, первый из которых вышел в далеком 1967 году

Джерело: popcornnews