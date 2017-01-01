Валерий Харчишин оценил шансы группы O.Torvald на победу в «Евровидении»

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Валерий Харчишин

Фронтмен группы «Скай» прокомментировал прогнозы букмекеров по поводу результатов украинских исполнителей в предстоящем шоу «Евровидение-2017»

«У парней нетипичные для «Евровидения» номер и песня, а это классно. Поэтому, несмотря ни на какие прогнозы, думаю, что им удастся занять точно не 20-е место, которое им пророчат букмекеры. Тут так и просится вспомнить финскую группу Lordi в 2006 году, которая победила, хотя мало кто на это рассчитывал. Поэтому «Евровидение» - это очень непредсказуемый конкурс», - такое мнение высказал Харчишин во время открытия главной фан-зоны на Крещатике.

Также музыкант прокомментировал роль подобного мероприятия для Украины в целом: «Это возможность еще раз напомнить про нашу страну. И считаю, что это хороший шанс в будущем для украинских исполнителей». Лидер группы «Скай» сделал акцент на том, что с момента победы Джамалы на конкурсе в прошлом году, «Евровидение» стало для Украины - моментом интеграции нашей культуры в Европу.