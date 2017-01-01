Вам и не снилось: Инсайдеры рассказали, сколько стоит реклама в инстаграме Бейонсе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бейонсе зовут Королевой Бей не просто так: ее признали самой влиятельной знаменитостью Instagram. По данным исследовательской компании D'Marie Analytics, если бы певица решила публиковать в своем аккаунте рекламу, каждый из платных постов стоил бы, как минимум, один миллион долларов.

Исследовательская фирма передала данные в СМИ в минувший вторник, и предоставила анализ микроблогов ведущих мировых знаменитостей, основанный на самых разнообразных факторах: от количества подписчиков до скорости их реакции на новые посты.

Аккаунт Бейонсе стал самым популярным в Instagram после того, как певица аннонсировала свою беременность два месяца назад. Фотография Бей с новостью о скором появлении двойняшек набрала 10,8 миллионов «лайков» и обошла предыдущий рекорд социальной сети, поставленный Селеной Гомес. Хотя у Гомес 116 миллионов подписчиков, а у Бейонсе «всего» 98,5, самое популярное фото Селены набрало 6,6, миллионов «лайков».

Джерело: graziamagazine.ru