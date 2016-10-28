Вандалы испортили звезду Мэрайи Кери на Аллее славы в Голливуде

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Неудачи в жизни Мэрайи Кери продолжаются: за скандальным расставанием с женихом-миллиардером и неприятным инцидентом на новогоднем шоу Нью-Йорка, после которого на певицу обрушилась лавина критики и возмущения, последовал новый инцидент.

На днях вандалы испортили звезду Мэрайи на Аллее славы в Голливуде, нарисовав рядом с ее именем огромный знак вопроса. Об этом сообщает издание TMZ.

Голливудская торговая палата, которая управляет Аллеей славы, сразу же обратилась в полицию и поспешила заменить плитку. Стоит такая замена, надо сказать, недешево - 1 500 долларов. Хулиганы были засняты камерой наблюдения, сейчас их разыскивает полиция, и серьезного наказания им не избежать.

Отметим, что собственную звезду на Аллее славы Мэрайя Кери получила в августе 2015 года за успешную музыкальную карьеру. Наверняка подобное действие вандалов было вызвано ее недавним выступлением на новогоднем шоу Нью-Йорка: Мэрайя не выучила песню, которую должна была исполнить, и просто ходила по сцене молча, в то время как ее танцоры усердно пытались спасти положение.

Джерело: Hello!