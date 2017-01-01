Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супермодель выбрала платье Diane von Furstenberg в оттенке «темно-синий металлик»

Американская супермодель Карли Клосс посетила торжественную церемонию вручения премий DVF Awards 2017 в Нью-Йорке, в ходе которой получила почетную награду и звание одной из самых вдохновляющих женщин современности.

24-летняя звезда модельной индустрии была поощрена за свою благотворительную деятельность, ведь известно, что успехов модель добилась не только в индустрии моды, но и в качестве филантропа, возглавляющего образовательные и социально полезные проекты.

На церемонии вручения премий, организованной знаменитым дизайнером Дианой фон Фюрстенберг, Карли появилась в роскошном образе – конечно, от именного Дома моды Дианы Diane von Furstenberg.

Супермодель выбрала для выхода в свет стильное вечернее платье в оттенке «темно-синий металлик», которое удачно подчеркивало ее точеные стройные формы.

Джерело: beauty.ua