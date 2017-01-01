  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017

    • Сьогодні, 12:44
    • Розсилка

    Супермодель выбрала платье Diane von Furstenberg в оттенке «темно-синий металлик»

    Американская супермодель Карли Клосс посетила торжественную церемонию вручения премий DVF Awards 2017 в Нью-Йорке, в ходе которой получила почетную награду и звание одной из самых вдохновляющих женщин современности.

    24-летняя звезда модельной индустрии была поощрена за свою благотворительную деятельность, ведь известно, что успехов модель добилась не только в индустрии моды, но и в качестве филантропа, возглавляющего образовательные и социально полезные проекты.

    На церемонии вручения премий, организованной знаменитым дизайнером Дианой фон Фюрстенберг, Карли появилась в роскошном образе – конечно, от именного Дома моды Дианы Diane von Furstenberg.

    Супермодель выбрала для выхода в свет стильное вечернее платье в оттенке «темно-синий металлик», которое удачно подчеркивало ее точеные стройные формы.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017
    Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017
    Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017
    Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017
    Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017
    Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017
    Ваш выход: Карли Клосс блистала в роскошном платье на церемонии DVF Awards 2017

    Джерело: beauty.ua

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ