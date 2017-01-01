Василий Степанов рассказал о падении: Меня никто не толкал

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Звезда «Обитаемого острова» Василий Степанов прокомментировал свое падение с пятого этажа

По словам 31-летнего актера его никто не толкал и сделал он это намеренно. «Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал… Сейчас у меня всё хорошо, наложили гипс и отпустили домой. Только жаль, что людей со съёмками подвёл, сорвал сроки», — рассказал Василий Степанов.

Подтверждают сказанное и очевидцы случившегося: по их словам, Василий вышел из окна намеренно. Впрочем, если верить бывшей девушке актера, актрисе Дарье Егоровой, падение Степанова из окна вряд ли можно назвать попыткой суицида. «Это придумывает его мать, чтобы на них снова обратили внимание. Я сейчас узнаю, действительно ли он выбросился из окна, но я сомневаюсь. Если это правда, то он сделал это от слабости», — цитирует издание Дарью Егорову.

Напомним, Василий Степанов выпал из окна собственного дома с высоты пятого этажа. У актеры были диагностированы множественные травмы — правого плеча, обоих пяточных костей, перелом таза и многочисленные ушибы. К слову, несчастья Василия преследуют уже давно: в канун Нового 2017 года Степанов неудачно поскользнулся и сломал позвоночник и таз. Ранее актер долгое время лечился от депрессии из-за отсутствия работы и денег, а так же сетовал, что его никуда не берут. Впрочем в конце прошлого года он все-таки получил несколько предложений по съемкам и готовился к ролям во время реабилитации в больнице.

Джерело: graziamagazine.ru