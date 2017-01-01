Вдова Патрика Суэйзи пытается заработать на его смерти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

East news Патрик Суэйзи и Лиза Ниеми

Вдова Патрика Суэйзи попала под прицел внимания поклонников актера: Лиза Ниеми начала распродавать личные вещи актера на аукционе.

И если большинство лотов просто заинтересовали фанатов, как память о кумире, то один из предметов вызвал возмущение в Сети. Ниеми решила заработать на продаже парика, который ее покойный муж носил во время химио- и лучевой терапии, медленно умирая от рака.

«Это недостойно! Ее жадность просто не знает предела… Эта женщина позорит нашу семью! Вместо того, чтобы торговать вещами покойного мужа, она могла бы хоть что-то отдать на память родственникам покойного, которые уж точно не стали бы их продавать!» — рассказала племянница актера Даниэль. Более того, девушка утверждает, что Лиза не отдала семье Патрика даже те вещи, которые они очень просили в память о нем: «Мать Патрика слезно умоляла отдать ей его ковбойские сапоги, но Лиза отказалась».

Впрочем, по сравнению с обвинениями, которые Лиза получила в прошлом году, эти нападки незначительны. Летом прошлого года близкая подруга Патрика Шарлотта Стивенс обвинила Лизу в ужасном обращении с мужем. По словам Шарлотты, жена избивала ставшего немощным Патрика и не давала родственникам его посещать.

Джерело: graziamagazine.ru