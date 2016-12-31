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    Вдова участника The Beatles нашла рукопись неизвестной песни группы

    • Сьогодні, 12:08
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    Вдова участника The Beatles Джорджа Харрисона Оливия нашла рукопись неизвестной песни легендарной группы.

    Как пишет ABC News, песню музыканты посвятили барабанщику группы Ринго Старру. Композиция называется Hey Ringo и была написана в 1970-х годах.

    Оливия Харрисон показала рукопись Ринго Стару. Он, по словам женщины, никогда ее не видел эту песню и был очень удивлен.

    «Я собираюсь вставить ее в рамку и подарить ему, потому что это очень мило», – сказала вдова гитариста.

    Кроме того, текст песни собираются включить в расширенную версию мемуаров Джорджа Харрисона «I Me Mine».

    Джерело: 24 канал

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