Вдова участника The Beatles нашла рукопись неизвестной песни группы

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Вдова участника The Beatles Джорджа Харрисона Оливия нашла рукопись неизвестной песни легендарной группы.

Как пишет ABC News, песню музыканты посвятили барабанщику группы Ринго Старру. Композиция называется Hey Ringo и была написана в 1970-х годах.

Оливия Харрисон показала рукопись Ринго Стару. Он, по словам женщины, никогда ее не видел эту песню и был очень удивлен.

«Я собираюсь вставить ее в рамку и подарить ему, потому что это очень мило», – сказала вдова гитариста.

Кроме того, текст песни собираются включить в расширенную версию мемуаров Джорджа Харрисона «I Me Mine».

Джерело: 24 канал