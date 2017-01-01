Вдова Вороненкова даст концерт в память об убитом супруге

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Мария Максакова

Мария Максакова не исключила, что выступит в свадебном платье

Певица Мария Максакова выступит в Киеве с концертом украинской песни в память о своем погибшем муже, экс-депутате Госдумы РФ Денис Вороненкова. Об этом она рассказала в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам Максаковой, после трагической новости она думала отменить концерт с оркестром, но передумала.

«Решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на русском языке в память Дениса на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем и похоронен он в Киеве. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать», - рассказала певица.

Кроме того, Максакова не исключила, что наденет для выступления платье, в котором выходила замуж за Вороненкова.

Напомним, в Киеве в результате стрельбы погиб бывший депутат российской Госдумы Денис Вороненков, который принял украинское гражданство и дал показания против беглого президента Виктора Януковича.

Известно, что убийца Вороненкова был задержан в результате ранения после перестрелки. Однако спустя несколько часов он умер в больнице от полученных ранений. Сначала выяснилось, что он гражданин Украины, после чего в СМИ всплыла информация, что его зовут Павел Паршов. По данным Единого реестра судебных решений, мужчину объявили в розыск в 2011 году за фиктивную предпринимательскую деятельность и мошенничество.