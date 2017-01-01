Ведущая «Орла и решки» собирается стать мамой близнецов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеведущая Регина Тодоренко обрадовала поклонников радостными новостями: звезда «Орла и решки» собралась выходить замуж и готовится стать мамой двойняшек или даже тройняшек.

Правда когда именно ведущая обзаведется семьей пока непонятно: по словам Тодоренко, сейчас у нее совершенно нет времени.

«С одной стороны, я хочу и свадьбу, и колечко, и белое платье — это все обязательно будет, — говорит Регина. — С другой стороны, в 18 лет я всего этого хотела сильнее. Потому что в этом возрасте тебе реально нечего делать. Ну чем ты занят? Учишься в университете, с друзьями тусишь, стипендию получаешь, в проектах каких-то участвуешь. Есть время родить детей, воспитывать, хотя еще сама маленькая, но время-то есть. А сейчас я иногда себя собрать в кучку не могу. Хорошо, что у меня много помощников, я сама бы не справилась. Как тут отвечать еще и за какого-то маленького человека? Хотя я уверена, что рано или поздно дети у меня будут. И даже, честно говоря, я и имена им давно придумала», -рассказала телеведущая.