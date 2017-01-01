Ведущая «Орла и решки» собирается стать мамой близнецов
- Сьогодні, 06:33
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Розсилка
Телеведущая Регина Тодоренко обрадовала поклонников радостными новостями: звезда «Орла и решки» собралась выходить замуж и готовится стать мамой двойняшек или даже тройняшек.
Правда когда именно ведущая обзаведется семьей пока непонятно: по словам Тодоренко, сейчас у нее совершенно нет времени.
«С одной стороны, я хочу и свадьбу, и колечко, и белое платье — это все обязательно будет, — говорит Регина. — С другой стороны, в 18 лет я всего этого хотела сильнее. Потому что в этом возрасте тебе реально нечего делать. Ну чем ты занят? Учишься в университете, с друзьями тусишь, стипендию получаешь, в проектах каких-то участвуешь. Есть время родить детей, воспитывать, хотя еще сама маленькая, но время-то есть. А сейчас я иногда себя собрать в кучку не могу. Хорошо, что у меня много помощников, я сама бы не справилась. Как тут отвечать еще и за какого-то маленького человека? Хотя я уверена, что рано или поздно дети у меня будут. И даже, честно говоря, я и имена им давно придумала», -рассказала телеведущая.
Тем более, Регина уже сейчас активно думает над тем, как растить будущих детей, пишет graziamagazine.ru.
«Я хочу больше одного ребенка, сколько Бог даст, желательно близнецов. И шанс на это у меня есть: у моей прабабушки были тройняшки, а это же передается генетически, — рассказала Тодоренко. — И еще думаю, что, когда у меня будут дети, я отдам их в военный лагерь, научу их выживать в Африке, в джунглях, в пустыне. Они у меня будут натренированные, я устрою им школу жизни! Дети должны знать цену всему. Я буду строгой мамой. Правда, к своему пятилетнему племяннику Даниле (мы зовем его Дадо) я совсем не строга. Я для него что-то вроде Мэри Поппинс, потому что всегда куда-то улетаю. Он очень скучает по мне, я постоянно присылаю ему разные видео: то самолеты, то черепашек, то крокодильчиков. Иногда мы с Дадо разговариваем по‑ английски, он уже взрослый и очень занятой молодой человек. Просто удивляюсь, сколько всего у него в голове: ему нравится учиться. Он употребляет в речи сложноподчиненные предложения. Еще любит танцевать, петь, ему нравится театр. Наверное, Дадо вырастет такой же любопытный и подрывной, как его тетушка. Я иногда провожу с ним целый день, и так наиграюсь, что думаю: никаких детей не надо, уже есть один!»