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    Ведущие «Евровидения-2017» поразили ярким выступлением

    • Сьогодні, 07:10
    • Розсилка

    Второй полуфинал «Евровидения-2017» поразил не только номерами участников, но и ярким попурри от ведущих конкурса Александра Скичко и Владимира Остапчука.

    Если в первом полуфинале зрителей порадовали выступлениями Джамала и Монатик, то во втором полуфинале всех поразил номер ведущих конкурса.

    Как оказалось, ведущие «Евровидения-2017» умеют танцевать гопак, петь и играть на аккордеоне. Все это, Александр Скичко и Владимир Остапчук продемонстрировали в начале второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

    Ведущие исполнили фрагменты победных песен конкурса Лорин, Александра Рыбака, Хелены Папаризу и Кончиты Вурст.

    My number one Як вам?

    Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua)

    Euphoria in Ukrainian style Вам подобається? @loreenofficial @aleksandrskichko @vova_ostapchuk

    Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua)

    Fairytale in Ukrainian style

    Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua)

    Rise like a Phoenix in Ukrainian style @conchitawurst

    Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua)

    Редакция Scotch'а уверена, что после столь яркого выступления, гонорары ведущих резко возрастут! Ведь поющие и танцующие ведущие всегда нарасхват.

     

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