Ведущие «Евровидения-2017» поразили ярким выступлением
- Сьогодні, 07:10
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Розсилка
Второй полуфинал «Евровидения-2017» поразил не только номерами участников, но и ярким попурри от ведущих конкурса Александра Скичко и Владимира Остапчука.
Если в первом полуфинале зрителей порадовали выступлениями Джамала и Монатик, то во втором полуфинале всех поразил номер ведущих конкурса.
Как оказалось, ведущие «Евровидения-2017» умеют танцевать гопак, петь и играть на аккордеоне. Все это, Александр Скичко и Владимир Остапчук продемонстрировали в начале второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017».
Ведущие исполнили фрагменты победных песен конкурса Лорин, Александра Рыбака, Хелены Папаризу и Кончиты Вурст.
Редакция Scotch'а уверена, что после столь яркого выступления, гонорары ведущих резко возрастут! Ведь поющие и танцующие ведущие всегда нарасхват.