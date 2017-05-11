Ведущие «Евровидения-2017» поразили ярким выступлением

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Второй полуфинал «Евровидения-2017» поразил не только номерами участников, но и ярким попурри от ведущих конкурса Александра Скичко и Владимира Остапчука.

Если в первом полуфинале зрителей порадовали выступлениями Джамала и Монатик, то во втором полуфинале всех поразил номер ведущих конкурса.

Как оказалось, ведущие «Евровидения-2017» умеют танцевать гопак, петь и играть на аккордеоне. Все это, Александр Скичко и Владимир Остапчук продемонстрировали в начале второго полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Ведущие исполнили фрагменты победных песен конкурса Лорин, Александра Рыбака, Хелены Папаризу и Кончиты Вурст.

My number one Як вам? Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua) Май 11 2017 в 3:00 PDT

Euphoria in Ukrainian style Вам подобається? @loreenofficial @aleksandrskichko @vova_ostapchuk Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua) Май 11 2017 в 2:48 PDT

Fairytale in Ukrainian style Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua) Май 11 2017 в 2:55 PDT

Rise like a Phoenix in Ukrainian style @conchitawurst Публикация от Eurovision Ukraine Евровидение (@eurovision.ua) Май 11 2017 в 3:04 PDT

Редакция Scotch'а уверена, что после столь яркого выступления, гонорары ведущих резко возрастут! Ведь поющие и танцующие ведущие всегда нарасхват.