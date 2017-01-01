Ведущий «Евровидения» Александр Скичко женится на богатой наследнице

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Александр Скичко

Скичко сделал предложение руки и сердца владелице престижного отеля Fairmont

Бессменный ведущий программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале Украина, Александр Скичко женится. Избранницей Саши стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.

Вместе пара уже несколько лет, а свое «да» девушка сказала любимому еще в январе.

«Я сделал предложение, и в этом году у меня планируется свадьба. Все практически так же, как пророчил «Зірковий шлях». Мне постоянно предсказывали: у тебя будет свадьба, у тебя будет свадьба. Алена (ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая – прим. ред.) также постоянно спрашивала: «Когда свадьба?», – отметил Александр Скичко.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева

Романтическое предложение прозвучало на отдыхе в Дубае. Александр Скичко решил не устраивать ничего грандиозного и просто воспользовался идеальным моментом за ужином у волшебных поющих фонтанов возле самой высокой в мире башни Бурджхалифа.

«Я у Лизы спросил: «Как ты думаешь, если бы я тебе сейчас сделал предложение, это было бы романтично?». Она отвечает: «Да, конечно. Такой фонтан, и музыка играет». Пока она отвернулась, я положил осторожно кольцо на стол, а когда Лиза повернула голову, секунды четыре-пять она не понимала, что происходит, если честно. Просто смотрит то на меня, то на кольцо, а во взгляде вопрос: откуда это и чье, кто-то забыл?», – вспомнил романтический момент ведущий.

Избранница ведущего Елизавета Юрушева

Счастливая пара уже активно занимается подготовкой к свадьбе, которая запланирована на начало сентября. Концепцию и сценарий праздника любви разрабатывает сам Александр Скичко. А невеста тем временем уже приобрела свадебное платье и теперь занимается поиском обручальных колец и идеального костюма для будущего мужа.

«У меня есть картинка моей идеальной свадьбы, поскольку я видел их очень много. Поэтому в плане наполнения, сценария, сюжета – это больше мое», – рассказал Александр Скичко.

По словам жениха, на свадьбу пригласят только самых близких друзей и родственников.

«Для меня главное на свадьбе – это гости. У нас не будет огромной свадьбы, только свои, самые близкие: друзья, родители. Человек 40, не более. Нормальная такая украинская свадьба, гулять может будем не три, но два дня точно», – поделился эксклюзивными подробностями предстоящей свадьбы Александр.

Стоит отметить, что свое приглашение уже получили напарники Саши по «Евровидению-2017» Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук.