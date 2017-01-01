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    Ведущий «Евровидения» Александр Скичко женится на богатой наследнице

    • Сьогодні, 13:30
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    Александр Скичко
    Александр Скичко

    Скичко сделал предложение руки и сердца владелице престижного отеля Fairmont

    Бессменный ведущий программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале Украина, Александр Скичко женится. Избранницей Саши стала Лиза Юрушева, генеральный менеджер киевского гранд-отеля Fairmont.

    Вместе пара уже несколько лет, а свое «да» девушка сказала любимому еще в январе.

    «Я сделал предложение, и в этом году у меня планируется свадьба. Все практически так же, как пророчил «Зірковий шлях». Мне постоянно предсказывали: у тебя будет свадьба, у тебя будет свадьба. Алена (ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая – прим. ред.) также постоянно спрашивала: «Когда свадьба?», – отметил Александр Скичко.

    Александр Скичко и Елизавета Юрушева
    Александр Скичко и Елизавета Юрушева

    Романтическое предложение прозвучало на отдыхе в Дубае. Александр Скичко решил не устраивать ничего грандиозного и просто воспользовался идеальным моментом за ужином у волшебных поющих фонтанов возле самой высокой в мире башни Бурджхалифа.

    «Я у Лизы спросил: «Как ты думаешь, если бы я тебе сейчас сделал предложение, это было бы романтично?». Она отвечает: «Да, конечно. Такой фонтан, и музыка играет». Пока она отвернулась, я положил осторожно кольцо на стол, а когда Лиза повернула голову, секунды четыре-пять она не понимала, что происходит, если честно. Просто смотрит то на меня, то на кольцо, а во взгляде вопрос: откуда это и чье, кто-то забыл?», – вспомнил романтический момент ведущий.

    Избранница ведущего Елизавета Юрушева
    Избранница ведущего Елизавета Юрушева

    Счастливая пара уже активно занимается подготовкой к свадьбе, которая запланирована на начало сентября. Концепцию и сценарий праздника любви разрабатывает сам Александр Скичко. А невеста тем временем уже приобрела свадебное платье и теперь занимается поиском обручальных колец и идеального костюма для будущего мужа.

    «У меня есть картинка моей идеальной свадьбы, поскольку я видел их очень много. Поэтому в плане наполнения, сценария, сюжета – это больше мое», – рассказал Александр Скичко.

    По словам жениха, на свадьбу пригласят только самых близких друзей и родственников.

    «Для меня главное на свадьбе – это гости. У нас не будет огромной свадьбы, только свои, самые близкие: друзья, родители. Человек 40, не более. Нормальная такая украинская свадьба, гулять может будем не три, но два дня точно», – поделился эксклюзивными подробностями предстоящей свадьбы Александр.

    Стоит отметить, что свое приглашение уже получили напарники Саши по «Евровидению-2017» Тимур Мирошниченко и Владимир Остапчук.

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    Ведущий «Евровидения» Александр Скичко женится на богатой наследнице
    Ведущий «Евровидения» Александр Скичко женится на богатой наследнице
    Ведущий «Евровидения» Александр Скичко женится на богатой наследнице
    Ведущий «Евровидения» Александр Скичко женится на богатой наследнице
    Ведущий «Евровидения» Александр Скичко женится на богатой наследнице
    Ведущий «Евровидения» Александр Скичко женится на богатой наследнице

     

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