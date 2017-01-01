Великолепная шестерка. Иконы стиля, которые повлияли на историю моды

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Чему могут научить Коко Шанель, Джеки Кеннеди и Одри Хепберн

Мода проходит - стиль остается. Эти слова Коко Шанель – мантра далеко не одной стильной женщины. К сожалению, не каждый человек имеет в себе естественное чувство эстетики и талант сочетания разных элементов одежды. Но ведь всегда можно посмотреть, как это делают настоящие иконы стиля. Представляем вам шесть женщин, которые вошли в мировую историю моды благодаря своего безупречному стилю одежды.

Коко Шанель

Коко Шанель не была обычным дизайнером, она стала революционеркой своего времени. Мы обязаны ей маленьким черным платьем, твидовым костюмом и вечными духами №5. Она всегда выглядела безупречно. Именно от Шанель мы знаем, что классика всегда на высоте. Нечего надеть? В маленьком черном платье вы будете выглядеть шикарно в любой ситуации.

Джеки Кеннеди Онассис

Джеки Кеннеди до сих пор остается образцом для многих женщин. Ее образы всегда были подобраны идеально. Она носила жемчуг не только на большие торжества, но и каждый день. Также Джеки известна своими монохромными образами. Если вы не уверены, как сочетать цвета лучше выбирайте один цвет, с головы до пят. Такой наряд всегда хорошо выглядит.

Одри Хепберн

Стиль Одри Хепберн - это смешение британского мальчишки и парижской дамы. Классика - это тоже ключевое слово в ее стиле. Плащ, маленькое черное платье, блузки в полоску и большие черные очки - это вещи, которые она любила. И сегодня это абсолютная классика, надевая которую сложно ошибиться. Как видите, есть вещи, в которые стоит инвестировать, потому что они всегда будут актуальны. И не обманывайте себя, – аккуратно сшитая вещь из хорошей ткани всегда смотрится лучше, чем та, что сделана из материала плохого качества.

Софи Лорен

Софи Лорен - это истинная итальянская дива, которая до сегодняшнего дня всегда выглядит невероятно женственно. Чему мы можем у нее научиться? Подчеркните свои сильные стороны, кокетничайте не только в одежде, но и в макияже. Накрашенные губы, подведенные глаза и прическа выделят вас из толпы.

Диана Вриланд

Диана Вриланд, возможно, известна не многим, но, бесспорно, она одна из самых больших икон в мире моды. Ведь именно Вриланд правила модой в течении 50 лет. Она доказала, что не надо быть классически красивой, чтобы привлекательно выглядеть. Ее стиль был эксцентричным, сумасшедшим. Диана Вриланд могла бы посоветовать не воспринимать моду слишком серьезно– правила созданы, чтобы их нарушать.

Айрис Апфель

Айрис Апфель – бизнесвумен из Нью-Йорка, дизайнер интерьера, но, прежде всего, икона стиля. В то время, когда все одеваются одинаково, она по-прежнему является прекрасной райской птицей в мире моды, несмотря на то, что ей исполнилось уже 95 лет. Сама Апфель говорит, что не держит себя в рамках каких-либо правил, потому что была бы занята только нарушением их. Айрис показывает, что аксессуары могут сделать весь наряд, узоры можно сочетать между собой, и не нужно бояться ярких цветов! Важно, чтобы вам самим нравился ваш наряд!

Источник: Temat Moda

Перевела: Зоряна Вареня



