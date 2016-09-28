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    Вера Брежнева похвасталась подарками, которые получила в свой день рождения

    • Сьогодні, 07:29
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    Украинская певица Вера Брежнева рассказала, какими подарками порадовали ее в день рождения родные и друзья.

    3 февраля популярная исполнительница Вера Брежнева отметила 35-летие. На днях звезда дала интервью программе «Зірковий шлях», в котором рассказала подробности празднования своего дня рождения.

    По словам Веры, этот праздничный день она отметила весело и очень душевно. Рядом с ней были только самые близкие люди. Артистка отметила, что отличительной чертой празднования ее 35-летия стали необычные подарки. Брежнева призналась, что получила очень много неожиданных презентов творческого характера.

    «В этом году мой день рождения был очень творческим! Моя очень хорошая подруга — дизайнер Катя Сильченко подарила мне огромную коробку вещей из ее новой коллекции. Дети преподнесли мне подарки, сделанные ими собственноручно. Это очень приятно и дорого для меня, как для мамы. Я была тронута», — подытожила Вера Брежнева.

    #dolce #baci #DolceVera35 #DolceVita Желаем всем любви!!! #mom #daughter #love #Sarah #happymom

    Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)





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