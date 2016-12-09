Вера Брежнева показала, как выглядит дома



Розсилка ВІДПРАВИТИ

35-летняя Вера Брежнева по праву считается одной из самых желанных женщин.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» и жена композитора Константина Меладзе покорила миллионы сердец не только благодаря таланту, но еще и эффектной внешности, которую она умело подчеркивает. Из-за многочисленных съемок и частых концертов поклонники привыкли видеть Веру при полном параде: с ярким макияжем, красивой укладкой и в идеально сидящем наряде. Однако Брежневой нечего скрывать: она настолько откровенна с подписчиками, что даже готова показать, как выглядит сразу после сна.

Недавно Вера поделилась домашней фотографией, где предстала перед подписчиками в обычной футболке, без укладки и совершенно без макияжа. «Утро оно такое. Зато радостное. Целую вас», — подписала снимок певица.

Утро оно такое зато радостное)) целую вас #доброеутро #всемылюди Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Мар 16 2017 в 11:43 PDT

Джерело: graziamagazine.ru