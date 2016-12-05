Вера Брежнева рассказала, где встретит Новый год

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Певица Вера Брежнева рассказала, как собирается встретить Новый 2017 год.

Накануне Нового года популярная певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками в программе «Утро с Украиной» планами на будущее. Звезда призналась, что в новогоднюю ночь она старается не работать, чтобы провести праздник с родными и близкими.

«У нас уже сложилась традиция — отмечать Новый год всей семьей. Обязательно на столе должно быть оливье. 31 декабря мы собираемся в одном доме, мои девочки обычно режут все ингредиенты для этого салата. А потом под песни и за просмотром новогодних «огоньков» мы дегустируем все, что приготовили. Так будет и в этом году. Отмечать собираемся в моем доме, который я недавно приобрела», — рассказала артистка.

Вера Брежнева призналась, что в этом году она останется без подарков. Артистка считает, что Новый год — праздник для детей, а взрослые должны радовать подарками друг друга не в новогоднюю ночь, а в течение всего года.

«Мы, взрослые, уже давно не дарим подарки друг другу. Новый год все-таки должен быть праздником для детей. У них обязательно должна быть сказка с подарками под елкой. Мы с моими родными решили посвящать все подарки детям. Для меня Новый год — это повод задуматься о том, что было сделано за прошедший год и что нужно сделать в будущем», — поделилась Вера.